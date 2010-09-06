Добкин напророчил Кернесу «очень хороший результат» на выборах

Председатель Харьковской облгосадминистрации, руководитель областной организации Партии регионов, Михаил ДОБКИН считает, что на предстоящих выборах мэра Харькова победит секретарь Харьковского горсовета, нынешний исполняющий обязанности городского головы Геннадий КЕРНЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ДОБКИН заявил на встрече с журналистами, комментируя решение Совета областной организации ПР рекомендовать городской парторганизации ПР утвердить кандидатуру Г.КЕРНЕСА кандидатом на пост мэра Харькова.

«КЕРНЕС выиграет выборы с очень хорошим результатом», - сказал М.ДОБКИН.

«Я думаю, - добавил он, - что с теми стартовыми данными, которые есть сейчас, Геннадий Адольфович наберет больше 35%».

По его словам, вопрос об утверждении кандидата в меры Харькова от Партии регионов на сегодня полностью и окончательно решен. Все предыдущие высказывания политологов о якобы имеющихся внутри партии разногласиях и сомнениях в выдвижении Г.КЕРНЕСА он назвал желанием оппонентов «внести сумятицу в работу региональной Харьковской областной партийной организации».

Свое мнение о возможной победе М.ДОБКИН обосновал, ссылаясь на результаты последних социологических исследований, представленных не харьковской компанией.

На вопрос, кто сейчас победил бы на выборах в Харькове, по данным М.ДОБКИНА, большинство опрошенных ответили так: Г.КЕРНЕС – 34%, бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ – 7%, экс-губернатор Арсен АВАКОВ – 6%, лидер харьковских коммунистов, народный депутат Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – 2%.

«Поэтому подтверждаются прогнозы: у нас серьезных соперников здесь нет», - заявил М.ДОБКИН.

При этом он считает, что А.ЯРОСЛАВСКИЙ, бывший «бютовец», народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН, а также А.АВАКОВ в этом году не будут баллотироваться на пост мэра Харькова.