Эксперт: Черновецкий играет роль ширмы для новой команды в КГГА

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что отставка председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и перевыборы в Киеве не выгодны власти ни сегодня, ни в будущем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, так А.ГОЛОБУЦКИЙ прокомментировал информацию о возможной добровольной отставке Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

По мнению эксперта, мэр Киева выполняет роль ширмы для новой команды в КГГА.

«Сегодня очевидно, что новой власти не выгодна ни добровольная отставка ЧЕРНОВЕЦКОГО, ни перевыборы в горсовет. Кандидат от Партии регинов в обозримом будущем, скорее всего, не сможет победить на прямых выборах мэра. Равно как и Партии регионов будет сложно сформировать большинство в городском совете. При этом назначение ПОПОВА и.о. председателя КГГА – очень сильный и эффективный шаг со стороны команды ЯНУКОВИЧА. Действия ПОПОВА, очевидно, будут поддержаны киевлянами. Однако говорить о прямой конвертации такой персональной поддержки в электоральные показатели Партии регионов сложно», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, перед провластными технологами будет стоять задача формирования в ближайшем будущем альтернативного политического проекта, способного принять участие в городских выборах и получить приемлемый результат.

«Для ПОПОВА ЧЕРНОВЕЦКИЙ выполняет роль ширмы. Тогда как главная задача и.о. мэра заключается не только в расчистке «авгиевых конюшен» после «молодой и талантливой команды» ЧЕРНОВЕЦКОГО и повышении рейтинга власти, но и в создании собственного альтернативного политического проекта, который сможет пройти в горсовет и, возможно, сформировать новое лояльное большинство», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.