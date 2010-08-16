Янукович хочет, чтобы губернаторы вместе с ним послушали песни

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ держит на личном контроле подготовку к Сорочинской ярмарке.

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения доклада на сегодняшнем селекторном совещании главы Полтавской областной государственной администрации Александра УДОВИЧЕНКО глава государства поинтересовался у губернатора, приглашены ли все руководители регионов на Сорочинскую ярмарку.

Губернатор Полтавской области заверил, что такие приглашения получили все главы ОГА и областных советов.

На вопрос Президента, приняли ли все эти приглашения, А.УДОВИЧЕНКО отметил, что на сегодняшний день подтвердили свое участие руководители лишь пяти регионов.

«А кто помогает из правительства?», - поинтересовался В.ЯНУКОВИЧ. «Ну, руководит этим всем процессом руководитель оргкомитета СЛАУТА Виктор Андреевич (вице-премьер-министр – УНИАН), министр культуры подставляет плечо – поэтому у нас нет проблем, и, думаю, мы достойно проведем», - ответил председатель Полтавской ОГА.

«Как нужно? С песнями?» - заметил Президент. «Так точно!» - заверил губернатор В.ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, Национальная Сорочинская ярмарка пройдет в Больших Сорочинцах Полтавской области с 17 по 22 августа.

18 августа В.ЯНУКОВИЧ планирует посетить Сорочинскую ярмарку.