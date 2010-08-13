Наливайченко предупреждает директора Института национальной памяти

Отрицая факт Голодомора, новый руководитель Института национальной памяти поступает противоправно – и по украинскому законодательству, и согласно нормам международного права. Так прокомментировал координатор общественной инициативы «Обновление страны», экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявление руководителя ИНП и члена Компартии, о том, что голод 1932–1933 годов был лишь побочным следствием коллективизации и хлебозаготовки.

Как передает пресс-служба политика, он напомнил, что попытки отрицания факта геноцида могут стать предметом рассмотрения в международном суде в Гааге, так, как и укрывательство преступлений геноцида в Руанде или Югославии. Должностные иммунитеты там не имеют значения, а ответственность не имеет срока давности.

«Для того, кто думает, что это шутки, пусть позвонит Наоми КЕМПБЕЛ, которая имела неосторожность принять подарок от либерийского диктатора, а теперь свидетельствует в суде», – сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он напомнил, что 13 января 2010 года Апелляционный суд Киева на основании масштабного расследования, проведенного Службой безопасности Украины, установил, что в 1932–1933 годах в Украине руководство Компартии во главе с И.Сталиным организовало геноцид части украинского народа, в результате чего были непосредственно уничтожены 3 млн. 941 тыс. человек, а вместе с нерожденными – около 10 млн.

«Конечно, директор Института национальной памяти, назначенный, по сути, из преступной организации, читать этот приговор суда никогда не будет, потому что это все равно, что читать приговор самому себе», – отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО. – Ведь именно его политическая сила, коммунистическая партийная организация в 1919 году впервые создала концлагеря на территории бывшего Советского Союза».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также считает, что Институт национальной памяти не может возглавлять лицо, для которого коммунистические идеологеми является важнее исторической правды. «Это все равно что начальника тюрьмы сделать директором библиотеки. Конечно, он все книжки сожжет, оставит только Уголовный кодекс и Историю ВКП(б)», – сказал координатор общественной инициативы «Обновление страны».