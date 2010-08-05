Джарты: руководители Меджлиса унижают крымскотатарский народ

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ считает, что действия руководителей Меджлиса унижают крымскотатарский народ.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, по словам В.ДЖАРТЫ, отказавшись участвовать в совещании по стратегическому развитию Крыма и не придя на встречу с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, лидеры Меджлиса крымских татар продемонстрировали, что их не заботит будущее Крыма, а такая позиция унизительна для сторонников Меджлиса.

"ДЖЕМИЛЕВ и ЧУБАРОВ (руководители Меджлиса - УНИАН) не изъявили желания прибыть не только на встречу с Президентом - они не пришли на совещание, на котором рассматривалась стратегия развития Крыма. Президент ждал, что ДЖЕМИЛЕВ и ЧУБАРОВ внесут свои предложения в эту стратегию. Конечно, он был удивлен, что они не хотят принимать участие в созидании. Если они, как они говорят, представляют весь крымскотатарский народ, они должны участвовать в процессе становления, развития Крыма", - заявил В. ДЖАРТЫ.

Глава правительства Крыма отметил, что на встрече Президента Украины с представителями крымскотатарского народа речь о политике не шла. По его словам, главным вопросом, который обсуждался на встрече, был проект закона о восстановлении прав депортированных.

"Закон, безусловно, не должен давать преимущество по национальному признаку, в нем не должно быть дискриминационных норм, но он должен позволить решать социальные проблемы депортированных, в том числе земельный вопрос", - считает В.ДЖАРТЫ.

По словам председателя Совмина АРК, участники встречи обсудили также планы строительства социального жилья для людей, вернувшихся в Крым после принудительного переселения.

"Президент поручил мне и первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ использовать для этого бюджет Украины, привлечь компании, желающие участвовать в строительстве жилья для крымскотатарского народа", - отметил он.

"Эти вопросы были рассмотрены без участия ЧУБАРОВА и ДЖЕМИЛЕВА. Тем, что они не присутствовали, они, я считаю, унизили крымскотатарский народ. Они не стали отстаивать интересы крымскотатарского народа. Это их ошибка", - заявил В. ДЖАРТЫ.

Как сообщал УНИАН, члены Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины, которые являются членами Меджлиса, отказались принимать участие во встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

"До запланированной встречи Советом представителей крымскотатарского народа была проведена соответствующая подготовительная работа. Однако накануне встречи были совершены действия, идущие вразрез с ранее принятым Президентом Украины решением о проведении заседания Совета представителей крымскотатарского народа. Так, вместо заседания Совета представителей крымскотатарского народа с участием Президента Украины была предложена "встреча с представителями крымскотатарского населения", - говорится в заявлении президиума.

Авторы заявления отметили, что "на эту переформатированную встречу, кроме руководителей Меджлиса крымскотатарского народа и делегированных его Президиумом участников, оказались приглашенными не руководители большинства влиятельных общественных организаций крымских татар, которые активно работают и имеют авторитет в Крыму, а представители двух-трех известных своей скандальностью общественно-политических образований, за которыми стоят лица, готовые ради своих амбиций к любым деструктивным действиям".