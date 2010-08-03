Левочкин считает политиканством отказ Меджлиса от встречи с Януковичем

Руководитель Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН считает «неконструктивным и политиканским» решение руководства Меджлиса не участвовать во встрече с главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и призывает Мустафу ДЖЕМИЛЕВА и Рефата ЧУБАРОВА к сотрудничеству ради решения проблем крымских татар и развития Крыма.

Об этом С.ЛЕВОЧКИН заявил УНИАН, комментируя решение руководителей Меджлиса крымскотатарского народа о не участии во встрече с Президентом, которая состоялась сегодня в Крыму.

«Решение М.ДЖЕМИЛЕВА не принимать участия во встрече представителей крымских татар с Президентом Украины – это решение продиктовано его собственными амбициями, и не отвечает нормам демократии и парламентаризма», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Он также отметил, что считает некорректным поведение любых политиков, ведущих разговоры в ультимативной форме. «Если политик ставит перед собой цель обеспечить людям, которых он представляет, лучшую жизнь, он должен находить в себе силы отбросить собственные амбиции и искать пути к пониманию и конструктиву. А другой путь является порочным», - подчеркнул глава АП.

По его словам, «попытки диктовать условия закрывают двери переговоров, а не отворяют их». «Именно об этом я сказал Р.ЧУБАРОВУ (первому заместителю председателя Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины, президенту Всемирного конгресса крымских татар - УНИАН), когда узнал об отказе руководства Меджлиса принять участие в заранее запланированной встрече Президента Украины с представителями крымских татар», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

По словам главы Администрации Президента, его откровенно разочаровало то, что М.ДЖЕМИЛЕВ, который является народным депутатом Украины, представляет Крым в Верховной Раде, не присутствовал на совещании, где речь шла о будущем Крыма и людей, живущих на полуострове.

«По моему мнению, это свидетельство того, что собственные интересы кое-кого интересуют больше, чем проблемы и перспективы Крыма. Это – политиканство», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

По его убеждению, таким решением М.ДЖЕМИЛЕВ «подвел не только себя, но и все руководство Меджлиса».

«Политики, которые пытаются удержаться в собственных креслах за счет построения политики конфронтации и лжи, манипуляции сознанием людей, обречены на неудачу», - заметил С.ЛЕВОЧКИН.

По его мнению, «М.ДЖЕМИЛЕВ сделал большую ошибку, и сейчас пытается любым способом оправдаться».

В то же время, как подчеркнул С.ЛЕВОЧКИН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ провел важное мероприятие государственного уровня, во время которого при участии председателя ВР, руководителей правительства и Совета министров Крыма обсуждались актуальные вопросы развития Крыма и улучшения жизни его жителей, в частности и представителей крымскотатарского народа.

С.ЛЕВОЧКИН призвал Меджлис к конструктивному диалогу и деятельности на благо крымчан.

Как сообщал УНИАН, члены Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины, которые являются членами Меджлиса, отказались принимать участие в запланированной ранее на сегодня встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

В заявлении президиума отмечается, что 13 мая 2010 года в Киеве состоялась встреча председателя Меджлиса, народного депутата Украины М.ДЖЕМИЛЕВА с главой государства, в ходе которого была достигнута договоренность о проведении в начале августа встречи В.ЯНУКОВИЧА с Советом представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины.

"До запланированной встречи Советом представителей крымскотатарского народа была проведена соответствующая подготовительная работа. Однако накануне встречи были сделаны действия, которые идут вразрез с ранее принятым Президентом Украины решением о проведении заседания Совета представителей крымскотатарского народа. Так, вместо заседания Совета представителей крымскотатарского народа с участием Президента Украины была предложена "встреча с представителями крымскотатарского населения", - говорится в заявлении.

Авторы заявления отметили, что "на эту переформатированную встречу, кроме руководителей Меджлиса крымскотатарского народа и делегированных его Президиумом участников, оказались приглашенными не руководители большинства влиятельных общественных организаций крымских татар, которые активно работают и имеют авторитет в Крыму, а представители двух-трех известных своей скандальностью общественно-политических образований, за которыми стоят лица, готовые ради своих амбиций к любым деструктивным действиям".

Президиум Меджлиса попросил В.ЯНУКОВИЧА назначить дату встречи с Советом представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины.

Сегодня с Президентом встречались руководители общественной организации «Милли Фирка».