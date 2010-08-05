В Крыму открылось экстренное заседание СНБО

Внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где будут выработаны меры по противодействию лесным пожарам, открылось в Форосе (Крым).

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ выразил обеспокоенность ситуацией в регионах и заявил о невыполнении решения Кабинета министров по противодействию пожарам.

«На сегодняшнем заседании СНБО я бы хотел рассмотреть чрезвычайно острый вопрос противодействия угрозе пожаров. В России горят леса, города, гибнут люди, нанесен огромный ущерб экономике страны», - заявил В.ЯНУКОВИЧ и призвал местные власти, милицию и Министерство обороны не допустить повторения такой ситуации в Украине.

«Нужно принять самые жесткие меры для того, чтобы мы не допустили пожаров», - сказал он.

Глава государства призвал Минобороны поднять военные части, милицию, внутренние войска, чтобы закрыть все входы в леса Украины.

Глава государства также потребовал прекратить на время пожароопасного периода военные учения.

«Никаких учений сейчас», - сказал Президент.

Он призвал Генеральную прокуратуру и СБУ предоставлять полную информацию о пожарах.

Президент также заявил, что намерен выехать из Крыма в Киев и будет «круглосуточно мониторить ситуацию и следить, как вы на местах будете выполнять решения правительства».

Как сообщал УНИАН, 3 августа Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ поручил создать при Кабинете министров оперативный штаб по координации деятельности центральных и региональных органов исполнительной власти, направленной на оперативное реагирование на чрезвычайные события, связанные с пожарной опасностью.