Мэр Ильичевска вступил в Партию регионов

Мэр города Ильичевска Одесской области Валерий ХМЕЛЬНЮК вступил в Партию регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на открытом собрании ильичевских «регионалов» он был принят в ряды партии.

Выступая на собрании, В.ХМЕЛЬНЮК мотивировал такой шаг желанием поработать в единой команде «очень прагматичной и уверенной в себе власти», имея в виду функционеров от Партии регионов.

«Эта власть знает, чего она хочет. Надо провести украинский народ и страну сквозь очень серьёзные реформы», – заявил он.

Присутствующий на собрании лидер областной организации Партии регионов и председатель Одесской ОГА Эдуард МАТВИЙЧУК отметил, что рад приему в партию Ильичевского городского председателя. "Это не просто событие. Это знаковое событие... Таких мэров в Украине нет. Это человек, который посвятил себя городу…», – сказал Э.МАТВИЙЧУК, добавив, что Ильичевск – это город, «который работает на себя, на своих жителей и работает на свою страну".

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Партию регионов вступил городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО. Председатель Днепропетровской облгосадминистрации и лидер областной организации Партии регионов Александр ВИЛКУЛ заявил, что ПР «выдвинет и поддержит И.КУЛИЧЕНКО на должность городского председателя Днепропетровска» на местных выборах, которые состоятся 31 октября.