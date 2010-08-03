"Батькивщина" проводит праймериз

Партия «Батькивщина» с 25 июля по 15 августа проводит праймериз внутри своей политической силы для определения популярных кандидатов на местные выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил член парламентской фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО.

«Я хотел бы проинформировать о том, что в эти дни «Батькивщина» проводит свои праймериз. Они начаты 25 июля и должны быть завершены к середине августа. Ориентировочно до 15 августа», - сказал он.

По словам А.ШЕВЧЕНКО, до 15 августа «Батькивщина» должна получить «какие-то результаты, которые позволят понять, как это воплотить в жизнь и как это может быть использовано в будущей кампании».

А.ШЕВЧЕНКО также отметил, что будет предлагать своим коллегам по команде зафиксировать механизм праймериз в партийном уставе. «И с большой долей вероятности я могу прогнозировать, что на съезде «Батькивщины», который состоится в сентябре, в партийном уставе будут зафиксированы такие инструменты, как праймериз, или сходные с ним», - сказал он.

При этом, по словам А.ШЕВЧЕНКО, для партийной системы Украины целесообразным было бы принятие закона о праймериз. Он назвал нелогичным заставлять политические силы проходить через праймериз, но государство могло бы гарантировать механизм поддержки политических сил при проведении праймериз.

Депутат сообщил, что до сентября планирует подготовить соответствующий проект закона.