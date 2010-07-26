Янукович дал орден нардепу за заслуги перед Ахметовым?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом «за значительный личный вклад в государственное строительство, активное участие в законотворческом процессе, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность» наградил народного депутата Владимира МАЛЫШЕВА (фракция Партии регионов) орденом «За заслуги» II степени.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. Сегодня, 26 июля, В.МАЛЫШЕВ отмечает 60-летие. Нардеп-орденоносец сделал карьеру в донецкой милиции (в 2000 году он дослужился до начальника УМВД в Донецкой области, и занимал эту должность до 2005 года), а в 2005-м стал директором департамента по безопасности ЗАО «Систем кэпитал менеджмент» Рената Ахметова, и уже с этой должности пошел в нардепы.