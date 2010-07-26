Националисты намерены пикетировать Кирилла несмотря на запрет

Вчера в Киев с официальным визитом прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава Русской православной церкви (РПЦ) пробудет в столице четыре дня, за которые проведет заседание Священного синода РПЦ, а также отслужит молебен и литургию. Сегодняшнее посещение патриархом Софийского собора может вылиться в противостояние националистов и милиции – представители правых сил уже пообещали провести акцию протеста несмотря на запрет Окружного административного суда Киева, пишет "Коммерсантъ-Украина".

Вчера в Киев прибыл глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Посещение столицы является частью визита патриарха Московского и всея Руси в Украину: он уже побывал в Одессе, Днепропетровске и Крыму. В ходе крымской части визита первоиерарх встретился с президентом Виктором Януковичем и вручил ему высшую награду РПЦ – орден Святого равноапостольного князя Владимира I степени – "в знак уважения к его трудам на благо церкви и в знак уважения к его личности". В Киеве патриарх Кирилл пробудет четыре дня: в понедельник он посетит "Софию Киевскую" и проведет заседание Священного синода РПЦ, во вторник проведет молебен на Владимирской горке, встретится с премьер-министром Николаем Азаровым и возглавит всенощное бдение в Киево-Печерской лавре.

В Днепропетровске против визита главы РПЦ попытались выступить активисты Всеукраинского объединения (ВО) "Свобода" и Украинской народной партии. Впрочем, их действия быстро пресекла милиция – представители националистических организаций, собиравшиеся провести акцию протеста во время встречи патриарха по прилету, были задержаны на подходе к аэропорту. 38 пикетчиков доставили в Бабушкинское районное отделение милиции, а позже отпустили. Руководителям областных организаций ВО "Свобода" и Украинской народной партии были предъявлены обвинения в нарушении правил проведения массовых акций протеста, так как накануне Окружной административный суд Днепропетровска запретил любые акции протеста против визита патриарха Кирилла.

Ситуация может повториться сегодня в столице. В пятницу после восьмичасового заседания Окружной административный суд Киева запретил проведение акций протеста возле Софийского собора, куда сегодня утром прибудет глава РПЦ. Заявки на проведение пикетов независимо друг от друга подали ВО "Свобода", УНА-УНСО и общественная организация "Братство святого Андрея Первозванного". Суд аргументировал запрет тем, что "акции протеста указанных организаций могут привести к столкновениям между верующими различных конфессий". Примечательно, что суд не санкционировал и акции в поддержку патриарха – в понедельник организация "Православный выбор" планировала провести крестный ход по Владимирской улице, однако суд запретил и это мероприятие.

В киевской милиции начали готовиться к визиту первоиерарха РПЦ еще в воскресенье: улицы, прилегающие к Киево-Печерской лавре, перекрыли железными щитами, улицу Цитадельную заставили автобусами с сотрудниками милиции и внутренних войск. Эти меры безопасности останутся в силе до конца визита патриарха Кирилла в Украину.

Националисты намерены обойти решение суда. "Мы уже подали заявку на проведение другой акции в районе Софийской площади. Пусть Кирилл Гундяев (патриарх Кирилл) поймет, что он здесь гость, а не хозяин",– отметил глава киевской городской организации ВО "Свобода" Андрей Мохнык. По информации издания, активисты "Свободы" намерены устроить пикет рядом с отелем Hyatt.

Аналогичные планы строят и в других праворадикальных организациях. "Мы заявили, что в понедельник у могилы патриарха Владимира на Софийской площади будет совместная пресс-конференция УНА-УНСО и Конгресса украинских националистов (КУН), и мы ее проведем. Нигде не сказано, что на пресс-конференцию не могут прийти сотни наших сторонников. Вот они и придут показать свое отношение к визиту московского попа",– рассказал руководитель киевской городской организации УНА-УНСО Игорь Мазур. "В решении суда КУН вообще не упоминается, так что в понедельник мы точно выйдем на улицу",– заверил заместитель председателя киевской городской организации КУН Владимир Манько.