КИУ: в Измаиле пытаются сорвать внеочередные выборы мэра

Власти пытаются сорвать внеочередные выборы мэра Измаила Одесской области, назначенные Верховной Радой на 1 августа текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Одессе председатель областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО.

По его словам, вполне возможно, что, «принимая в мае решение о назначение на 1 августа выборов городского председателя Измаила, депутаты ВР не знали, что выборы в местные органы власти по всей стране будут назначены на 31 октября».

Иначе трудно объяснить тот факт, отметил А.БОЙКО, что в июне депутатское большинство ВР попыталась вдруг отменить свое решение о проведении августовских выборов в Измаиле. Но воспротивилась Центральная избирательная комиссия, напомнив об аналогичной ситуации, имевшей место на выборах в Тернополе – Конституционный Суд Украины постановил провести ранее назначенные выборы.

«Неделю назад ситуация в Измаиле была такова, - констатировал А.БОЙКО, - Верховная Рада сказала, что выборам не быть, ЦИК сказала - выборам быть. Деньги в Измаил на выборы пришли, теризбирком подтвердил решение выполнять решения ЦИК. Но вдруг и.о. городского председателя Ирина РУДНИЧЕНКО, которая одновременно исполняет обязанности секретаря Измаильского горсовета, отказалась с 14 июля подписывать платежные документы, связанные с финансированием избирательного процесса».

Новый виток противостояния возник сегодня утром, подчеркнул представитель КИУ, когда внезапно «в Измаильскую территориальную избирательную комиссию прибыла группа работников Одесского облфинуправления, предложив выдать на проверку всю финансовую документацию, а позже прибыли представители районного отделения КРУ и горпрокуратуры. Вследствие чего работа теризбиркома на полдня была парализована, потому что некоторых документов, истребованных для проверки, не имеется – и.о. мэра И.РУДНИЧЕНКО уже неделю не подписывает платёжки».

Лидер областной организации КИУ уточнил, что «были также попытки сорвать печать бюллетеней под надуманными предлогами. Затем руководители некоторых учреждений, на территории которых находятся избирательные участки, начали требовать освободить законно занимаемые помещения, попытались даже выбросить на улицу территориальную избирательную комиссию».

А.БОЙКО выразил мнение, что законность незамедлительно восстановит глава Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК, ведь подобные безответственные действия чиновников нельзя расценить иначе, как попытками сорвать выборы. Особенно с учетом того, что «приглашения для участия в выборах городского председателя Измаила уже разнесены избирателям».