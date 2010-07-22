Янукович подписал соглашение о демаркации границы с Россией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины “О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о демаркации украинско-российской государственной границы”.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Данным законом предусмотрена ратификация соглашения, которое «совершена 17 мая 2010 года в городе Киеве». Соглашением предусмотрено, что для обозначения украинско-российской государственной границы на местности и для подготовки документов демаркации Украина и Россия образуют совместную демаркационную комиссию.

Как отмечается в объяснительной записке к данному закону, ратификация этого соглашения создаст «правовые основания для осуществления комплекса мероприятий по демаркации украинско-российской государственной границы, что позволит завершить договорно-правовое оформление сухопутного участка государственной границы Украины с РФ».