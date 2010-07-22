Медведько отказался говорить, кого топит Пукач

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО не исключает, что по результатам завершения досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе могут появиться другие обвиняемые, кроме бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО заявил сегодня журналистам в Киеве.

Генпрокурор в очередной раз подчеркнул, что следственные действия с обвиняемым по этому делу А.ПУКАЧЕМ продолжаются и будут завершены в июле-августе.

«В этот срок мы завершим расследование этого уголовного дела и начнем ознакомление с материалами уголовного дела. На данный момент в качестве обвиняемого – ПУКАЧ. Других обвиняемых нет», - отметил А.МЕДВЕДЬКО.

В то же время, как отметил генпрокурор, «давайте подождем момент объявления окончания досудебного следствия. Сейчас еще выполняются определенные следственные действия, поэтому я не могу объявлять, кого он (А.ПУКАЧ – УНИАН) назвал, потому что это будет совсем неправильно с точки зрения закона».

«Мы не прячем. Если мы придем к окончанию, тогда скажем, что у нас одно лицо в качестве обвиняемого или их несколько. И мы обязательно скажем, что закончено досудебное следствие по обвинению А.ПУКАЧА или еще других лиц», - заявил А.МЕДВЕДЬКО.