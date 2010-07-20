Посол привез в Россию Декларацию о стратегическом партнерстве

Завтра новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО планирует передать в Министерство иностранных дел России проект Декларации о стратегическом партнерстве между Украиной и РФ.

Об этом В.ЕЛЬЧЕНКО сообщил собственному корреспонденту УНИАН в России.

«Завтра я вручу Григорию КАРАСИНУ (статс-секретарю - заместителю министра иностранных дел России) наш первый проект. Мы постараемся в нем учесть те новеллы, которые возникли в последнее время», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, этот документ очень серьезный, и если он будет подписан, то стороны получат «прекрасную» базу, которую нужно будет наполнить конкретным содержанием. «Там и политика, и экономика, и гуманитарное сотрудничество», – сказал посол.

Также В.ЕЛЬЧЕНКО отметил, что украинская сторона хотела бы не затягивать переговорный процесс и завтра постарается договориться о конкретном сроке начала переговоров с Россией по этому документу.

Он считает, что первый раунд переговоров на уровне экспертов можно начинать в сентябре.

В.ЕЛЬЧЕНКО отметил, что это очень важная задача для него, поскольку Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил ее в своем недавнем послании к украинскому народу.

Посол отметил, что идея подписать такую декларацию была и в 90-х годах прошлого века, и в начале 2000-х, и в 2007 году – стороны обменивались различными проектами, но дело так и не дошло до реализации.

Кроме того, В.ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что завтра планирует передать Г.КАРАСИНУ копии верительных грамот.