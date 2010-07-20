"Репортеры без границ" получат материалы о нарушении свободы слова

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования случаев цензуры в средствах массовой информации, давления на свободу слова в Украине и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов передаст международной организации «Репортеры без границ» видеоматериалы и обращения о случаях нарушения свободы слова и препятствования журналистской деятельности, которые поступают в комиссию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила секретарь Комиссии Елена КОНДРАТЮК (фракция БЮТ) во время встречи членов ВСК с делегацией международной организации «Репортеры без границ».

По ее словам, эти материалы будут переданы с тем, чтобы международная организация дала свою независимую оценку упомянутым фактам.

«Независимые выводы необходимы, чтобы власть не обвиняла оппозицию в инсинуациях относительно свободы слова и права журналистов на профессиональную деятельность», - сказала она.

Также во встрече, состоявшейся сегодня в Верховной Раде, приняли участие депутаты, члены Комиссии Николай КАТЕРИНЧУК (НУНС) и Владимир ЗУБАНОВ (Партия регионов), генеральный секретарь «Репортеров без границ» Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР, руководитель Европейского отдела организации Эльза ВИДАЛЬ, представитель «Репортеров» в Украине Оксана РОМАНЮК, а также первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО.

Во время встречи Н.КАТЕРИНЧУК напомнил, что комиссия создана для расследования фактов избиения журналистов, препятствования аккредитации журналистов, вмешательства в деятельность СМИ. "Должен сказать, что ситуация не такая уж и простая", - отметил депутат, добавив, что почти каждую неделю в следственную комиссию поступают сообщения о случаях давления или препятствования деятельности журналистов.

Он также проинформировал участников встречи, что по результатам первых обращений от представителей СМИ члены ВСК уже направили запросы в Генпрокуратуру, в частности, это касается слежки за журналистами телеканала ТВi и избиения журналистов - «Нового канала» Сергея КУТРАКОВА и телеканала «СТБ» Сергея АНДРУШКО.

Также, по словам Н.КАТЕРИНЧУКА, при формировании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания были проигнорированы все предложения общественных организаций и оппозиции. Он сообщил, что по результатам заседания Комиссии Президенту было направлено письмо, в котором члены ВСК от оппозиции просят назначить в Нацсовет представителя от общественных организаций.

А.ШЕВЧЕНКО, говоря о фактах давления на журналистов и препятствования их профессиональной деятельности, отметил: «Проблема не в том, что такие факты случаются, а в том, что власти их полностью игнорируют».

По словам депутата, сам факт присутствия в Украине руководства организации "Репортеры без границ" является чрезвычайно важным. А.ШЕВЧЕНКО подчеркнул, что с приходом новой власти появились и новые правила работы для СМИ, и они - не в пользу масс-медиа. "Пока рано говорить о возвращении цензуры и «темников», ...но тенденция очень тревожная", - констатировал он.

По словам депутатов, бесценной помощью со стороны "Репортеров без границ" для Украины было бы то, чтобы эта организация напомнила украинской власти о том, что ее прямой обязанностью является немедленное реагирование на такие случаи.

В свою очередь, член ВСК, народный депутат Владимир ЗУБАНОВ, представитель правящей Партии регионов, отметил, что следственная комиссия - "это форма работы оппозиции". "Но Партия регионов голосовала за создание следственной комиссии и направила своих представителей в ее состав, так как мы считаем, что, как говорится, кашу маслом не испортишь", - отметил он.

По словам В.ЗУБАНОВА, Партия регионов понимает, что без политической конкуренции Украина не сможет построить демократическое общество, а политическую конкуренцию может обеспечить свобода слова. Он напомнил, что принципами внутренней и внешней политики предусмотрено, что цель Украины - вступление в Европейский Союз, а в течение года Украина должна стать ассоциированным членом ЕС. При этом депутат подчеркнул важность свободы слова в этом контексте.

Е.КОНДРАТЮК и А.ШЕВЧЕНКО отметили необходимость принятия двух законопроектов: о дополнительных гарантиях деятельности журналистов и о доступе к публичной информации, которые должны быть внесены в повестку дня следующей сессии ВР в сентябре. Также Е.КОНДРАТЮК отметила, что следственной комиссии необходимы будут рекомендации такой авторитетной международной организации как "Репортеры без границ" относительно этих законопроектов.

По ее словам, ВСК до 1 октября должна представить первый отчет о своей работе, чтобы к началу избирательной кампании предотвратить дополнительное давление на региональные СМИ.

В свою очередь генеральный секретарь организации Ж.ЖУЛЬЯР сообщил, что визит "Репортеров без границ" завершится 21 июля, и по его итогам организация планирует составить отчет о ситуации со свободой слова в Украине. Также он отметил, что организация проанализирует полученные от журналистов материалы, что даст ей возможность лучше подготовиться к встрече с президентом Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ.