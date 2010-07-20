Назарбаев собрался в Украину

В сентябре этого года Украину с официальным визитом посетит Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИГУСАРОВ сегодня на брифинге.

Он напомнил, что 16-17 июля министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО посетил с визитом Казахстан. Во время этой поездки К.ГРИЩЕНКО провел встречу руководителем внешнеполитического ведомства Республики Казахстан, действующим председателем ОБСЕ Канатом САУДАБАЕВЫМ. К.САУДАБАЕВ заявил о поддержке Казахстаном заявки Украины на председательство в ОБСЕ в 2013 году.

Также, по словам А.ДИГУСАРОВА, министры обсудили актуальные вопросы украинско-казахских отношений, в частности, проанализировали ход подготовки к официальному визиту в Украину Президента Казахстана Н.НАЗАРБАЕВА, который запланирован на сентябрь этого года.