Донецкий губернатор разгневался: потребует убрать трех начальников

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК просит правоохранительные органы принять меры по недопущению незаконной добычи угля в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции.

По словам губернатора, на днях он встретился с руководителями силовых структур региона и написал письма в соответствующие министерства с просьбой решить проблему с несанкционированной добычей угля в Донецкой области.

«Я провел совещание с прокурором, начальником СБУ и начальником милиции. Я сегодня напишу три письма в министерства, в которых потребую убрать начальников трех инспекций, которые обязаны следить и не допускать подобных действий, чтобы их забрали куда-то в Киев или выгнали с работы, - сказал А.БЛИЗНЮК. - Они мне здесь не нужны, поскольку они свои функции не выполняют».

При этом он еще раз подчеркнул: «Я попросил прокурора, начальника СБУ, начальника милиции в пределах своей компетенции принять все меры по недопущению незаконной добычи угля на территории Донецкой области».

Губернатор констатировал, что в регионе проводится нелегальная полномасштабная добыча угля.

«Есть нелегальная полномасштабная добыча, вплоть до того, что открытым способом добывают… До 200 единиц техники используют. С нарушением всех норм и правил производят эту нелегальную добычу - порядка 800 тысяч тонн в год на сумму до 0,5 млрд. грн. без налогов», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Он отметил, что так называемые копанки - места незаконной добычи угля - наносят вред как региону, так и государству. «Подобные незаконные сооружения кроме как вреда ничего ни региону, ни стране не приносят. Но нынешняя экономическая ситуация и состояние законодательной базы позволяют недобросовестным гражданам вести нелегальную крупномасштабную добычу», - заявил А.БЛИЗНЮК.