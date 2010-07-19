Таможня хочет отменить уголовную ответственность за контрабанду

Государственная таможенная служба Украины инициирует отмену уголовной ответственности за контрабанду и оставление в силе уголовной ответственности за перемещение сильнодействующих наркотиков, оружия, культурно-исторических ценностей и стратегического сырья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Гостаможслужбы Игорь КАЛЕТНИК сегодня во время пресс-конференции.

Соответствующие изменения предлагается внести вУголовно-процессуальный и Уголовный кодексы. И.КАЛЕТНИК отметил, что контрабанда имеет под собой не уголовное, а экономическое основание. Кроме того, уголовные дела, которые возбуждаются по материалам Гостаможслужбы по факту контрабанды, как правило, не доводятся до логического завершения, поскольку таможенники не могут проводить следственные действия, теряется время на начальном этапе расследования.

И.КАЛЕТНИК также сообщил, что позицию Гостаможслужбы поддерживает Служба безопасности Украины и Кабинет министров.