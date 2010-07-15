Луценко: если бы я был одесситом

"Народная самооборона" готова предложить поддержку на предстоящих выборах действующему городскому председателю Одессы Эдуарду ГУРВИЦУ.

Об этом лидер партии Юрий ЛУЦЕНКО заявил на пресс-конференции в Одессе, представляя свои «Итоги и анализ политического сезона".

Отвечая на вопрос, определилась ли «Народная самооборона» с политической поддержкой кого-либо из кандидатов в мэры Одессы, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что партия готова предложить такую поддержку на предстоящих выборах действующему городскому председателю Эдуарду ГУРВИЦУ.

«Если бы я был одесситом, - отметил он, - непременно голосовал бы за кандидатуру Э.ГУРВИЦА. Кстати, у меня сегодня намечена встреча с ним, вот и обсудим, нужна ли ему наша политическая поддержка на предстоящих выборах».