Мартынюк: чтобы менять Конституцию, нужно изменить саму Конституцию

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК заявляет, что для того, чтобы вносить изменения в Конституцию на референдуме, сначала парламент должен изменить саму Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

А.МАРТЫНЮК напомнил, что Конституция Украины принята в 1996 году, и в «13-м разделе четко и однозначно сказано, как вносятся изменения в Конституцию и как принимается новая Конституция».

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что для того, чтобы ввести норму о возможности внесения изменения в Конституцию Украины, необходимо сначала в парламенте внести изменения в Основной Закон.

Это выступление А.МАРТЫНЮКА народные депутаты от оппозиции встретили аплодисментами.

Перед этим народный депутат от НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что не может быть принята норма о принятии Конституции или изменениях в Конституцию на референдуме.

Он отметил, что «новую Конституцию, которая будет написана в Кремле, в худшем случае, или на Банковой, в лучшем, условно, случае» нельзя принимать на референдуме», и добавил: «Потому что мы получим чистой воды авторитарный режим».

Законопроектом «О всеукраинском референдуме» предусмотрено, что на референдуме может быть одобрена новая редакция Конституции Украины или внесены изменения в нее.

Як сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла поправку к закону о референдуме, которой запрещено отменять изменения к Конституции Украины. Это предложение поддержали депутаты не только от оппозиции, но и от фракций КПУ и Блока Литвина.