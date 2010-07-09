ВР закрыла Януковичу путь к полномочиям Кучмы

Верховная Рада приняла поправку к закону о референдуме, которой запрещено отменять изменения к Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент поддержал поправку народного депутата Юрия КЛЮЧКОВСКОГО (фракция НУ-НС), которой предусматривалось исключить из текста законопроекта «О всеукраинском референдуме» норму, которой предусмотрено на референдуме отменять изменения в Конституцию или признавать утратившим силу закон о внесении изменений в Конституцию Украины.

Это предложение поддержали депутаты не только от оппозиции, но и от фракций КПУ и Блока Литвина.

Таким образом, без этой нормы невозможно будет на референдуме отменить, в частности, конституционную реформу 2004 года.