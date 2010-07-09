ВР закрыла Януковичу путь к полномочиям Кучмы
18:18, 09 июля 2010Политика
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Отменять изменения в Конституции нельзя
Верховная Рада приняла поправку к закону о референдуме, которой запрещено отменять изменения к Конституции Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, парламент поддержал поправку народного депутата Юрия КЛЮЧКОВСКОГО (фракция НУ-НС), которой предусматривалось исключить из текста законопроекта «О всеукраинском референдуме» норму, которой предусмотрено на референдуме отменять изменения в Конституцию или признавать утратившим силу закон о внесении изменений в Конституцию Украины.
Это предложение поддержали депутаты не только от оппозиции, но и от фракций КПУ и Блока Литвина.
Таким образом, без этой нормы невозможно будет на референдуме отменить, в частности, конституционную реформу 2004 года.
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