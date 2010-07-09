Азаров почувствовал «крепкое мужское рукопожатие» Ромпея

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о важности для Украины развития отношений с Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня во время встречи с Президентом Европейского Совета Германом ван РОМПЕЕМ.

«Правительство уделяет большое внимание развитию отношений с Европейским Союзом», - сказал Н.АЗАРОВ, напомнив о недавно состоявшемся саммите Украина – ЕС и ведении переговоров по подготовке соглашений с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли и об ассоциированном членстве Украины в ЕС.

Премьер поблагодарил Президента Евросовета за принятое приглашение посетить Украину с визитом. «В Украине сегодня отмечается день рождения нашего Президента, и я хотел бы Вас поблагодарить за то, что Вы приехали его поздравить», - добавил он.

Н.АЗАРОВ также отметил, что ему было «приятно почувствовать крепкое мужское рукопожатие». «Чувствуется, что Вы в хорошей физической форме», - добавил глава украинского правительства.