Местные выборы будут 31 октября

Верховная Рада Украины приняла решение о проведении 31 октября 2010 года местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году" проголосовали 247 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале. От Партии регионов это постановление поддержали 169 народных депутатов, от БЮТ - 20, от блока “Наша Украина – Народная самооборона” - 9, от Коммунистической партии Украины - 26, от Блока Литвина – 19 депутатов, а также 4 внефракционных депутата.

ВР поручила Центральной избирательной комиссии в установленном законодательством порядке принять меры по финансовому и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения этих выборов за счет средств государственного бюджета Украины. При этом Кабинет министров Украины в пределах полномочий должен принять безотлагательные меры по обеспечению финансирования очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей за счет средств государственного бюджета Украины.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.