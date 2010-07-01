Экс-зам главы СБУ от Хорошковского слышит "жалкий лепет оправдания"

Бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, народный депутат Александр СКИБИНЕЦКИЙ (фракция БЮТ) заявляет, что обвинения председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО в адрес оппозиции в устраивании провокаций против Службы безопасности Украины абсурдны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.СКИБИНЕЦКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Обвинения господина ХОРОШКОВСКОГО, версии, которые он выдвигает, напоминают те версии, которые иногда выдвигает милиция, когда они задерживают человека, а он, чтобы скомпрометировать милицию, бьется головой о стенку, и затем милиция имеет последствия. Это просто абсурдно. Это, как говорили классики, "жалкий лепет оправдания", - сказал А.СКИБИНЕЦКИЙ.

Бывший первый заместитель председателя СБУ убежден, что у оппозиции нет необходимости в таких действиях. "Нет необходимости у оппозиции выдумывать что-либо, когда сама спецслужба дает столько поводов и столько подтверждений такой своей деятельности. Мы же видим, какой фон – ректор католического университета во Львове, другие ректоры, студенческие организации, общественные организации, журналисты... Что – это все оппозиция устраивает? Это не серьезно. Нет необходимости устраивать какие-либо провокации. Мы видим, что власть, если чего-то хочет, – она это делает, несмотря ни на что", - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, глава Службы безопасности В.ХОРОШКОВСКИЙ 26 июня заявил, что СБУ расценивает инцидент с журналистом издания “КоммерсантЪ-Украина” Артемом СКОРОПАДСКИМ как часть спланированной акции, которую ведут оппоненты против Службы безопасности Украины с целью ослабить ее как орган, уполномоченный государством на борьбу с коррупцией.