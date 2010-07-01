Тимошенко обещает в 14.00 показать секретные документы

На заседании оппозиционного кабмина

Сегодня в 14.00 начнется заседание оппозиционного правительства, на котором лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обнародует материалы, засекреченные украинской властью. Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, место проведения заседания: помещение комитетов Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 18/2, 12 комната). Вход - по карточкам аккредитации Верховной Рады.

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