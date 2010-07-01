Регионалы определились с новым центром Киевской области?

На сайте Верховной Рады вчера был опубликован текст проекта постановления об объединении пяти населенных пунктов Киевской области в город Ирпень. Об этом сообщает издание "Коммерсант-Украина".

Новому образованию предлагается предоставить статус административного центра области и перенести в него все офисы областных органов власти, которые сейчас находятся в Киеве. По мнению автора документа, это поможет разгрузить транспортную инфраструктуру столицы и привлечь в Ирпень дополнительные инвестиции.

Проект постановления зарегистрировал народный депутат Петр Мельник (Партия регионов). Документом предусматривается объединение городов Ирпень и Буча с поселками городского типа Ворзель, Гостомель и Коцюбинское (Киевская область) в один город Ирпень в границах существующих населенных пунктов. Проектом также предполагается предоставление новообразованному городу статуса административного центра Киевской области.

По словам господина Мельника, концентрация в Киеве административных функций столицы, областного центра и центра Киево-Святошинского района приводит к излишним затратам на содержание органов управления и создает дополнительную нагрузку: "Жители Киевской области вынуждены разыскивать областные учреждения по всему Киеву. Это перегружает транспортную систему города".

По мнению депутата, реализация проекта не приведет к увеличению расходов госбюджета: "Замена бланков и печатей будет компенсирована экономией средств в результате вынесения офисов областных органов власти за пределы Киева. А статус областного центра значительно повысит капитализацию всех объединяемых населенных пунктов и привлечет в них дополнительные инвестиции". Петр Мельник также отмечает, что согласно программе подготовки к проведению Евро-2012 будут построены новая автотрасса между Киевом и Ирпенем и другие объекты инфраструктуры, поскольку именно там будет расположена одна из тренировочных баз чемпионата.

О необходимости переноса административного центра Киевской области еще в середине мая заявил председатель Киевской областной госадминистрации Анатолий Присяжнюк. В середине июня на сессии Киевского облсовета состоялась презентация Ирпеня как нового областного центра, по итогам которой шансы города стать им были высоко оценены Анатолием Присяжнюком и председателем Киевского облсовета Александром Качным.

Между тем бывший председатель Киевской облгосадминистрации Вера Ульянченко считает данный проект невыполнимым из-за плохо развитой инфраструктуры области. "Чтобы добраться в Ирпень, жителям области придется ехать через весь Киев, ведь дороги области просто не приспособлены для этого",– объяснила госпожа Ульянченко. По ее мнению, расходы на модернизацию областной инфраструктуры окажутся слишком высокими, и экономия средств в результате вынесения за пределы столицы офисов областных органов власти не сможет их компенсировать. "Власти, проявляющей заботу о Киевской области, следует сконцентрироваться на коммерчески более эффективных проектах, таких как строительство международного транспортного аэропорта, второй кольцевой дороги, расширение автотрассы на Минск",– полагает госпожа Ульянченко.