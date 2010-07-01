Эксперт, привлеченный Герман, не имел мандата "Репортеров без границ"

Привлеченный администрацией президента Украины французский медиа-эксперт Жан Мартан не был делегирован организацией "Репортеры без границ".

Об этом руководитель "Репортеров без границ" Жан-Франсуа Жюльяр сообщил французскому журналисту Алену Гиймолю.

"Репортеры без границ" не направляли с миссией в Украину Жана Мартана, и эта поездка не имеет отношения к мониторингу соблюдения свободы слова в Украине, сказал руководитель "Репортеров без границ" Жан-Франсуа Жюльяр.

По словам руководителя "Репортеров без границ", привлеченный администрацией президента эксперт не имеет мандата от этой организации.

Как известно, в среду замглавы администрации президента Анны Герман провела совместный брифинг с Мартан относительно демократии в Украине.

Она представила Мартана как "медиа-эксперта организации "Репортеры без границ" и сообщила о его привлечении к разработке законопроекта о создании в Украине общественного телевидения.

Также Герман заявила идею о создании независимой организации, которая будет охранять права журналистов, а также граждан от необъективного представления информации журналистами.

Она добавила, что сейчас проводятся переговоры с Мартан относительно предоставления им консультаций по созданию соответствующей организации в Украине.

Как известно, ранее "Репортеры без границ" заявляли, что обеспокоены последними фактами давления власти на СМИ.

Ожидается что миссия организации посетит Украину 18-20 июля, и встретится с руководством страны.

Украинская правда