Инцидент с Ланге всполошил представителей других политических фондов

08:46, 01 июля 2010
Политика
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Эксперты удивляются абсурдности

Нико Ланге
Представители европейских фондов в Украине обеспокоены инцидентом, который произошел с председателем представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Нико Ланге и не исключают, что подобные действия власть может применить и против них.

Официальный Берлин до сих пор настаивает на разъяснении всех обстоятельств инцидента с задержанием председателя киевского офиса Фонда Конрада Аденауэра Нико Ланге. В среду в МИД Германии был вызван представитель украинского посольства для объяснений и выражения недовольства немецкой стороны историей вокруг задержания немецкого эксперта, сообщает агентство dpa. Между тем, заместитель главы администрации президента Анна Герман заявила, что службы, которые препятствовали въезду Ланге в Украину «имели очень серьезную аргументацию относительно своих действий». В то же время она не стала конкретизировать о каких аргументах идет речь, и почему при их наличии эксперту в конечном итоге все же позволили пересечь украинскую границу.

Между тем, проблемы, которые возникли у представителя фонда Аденауера Нико Ланге "могут стать актуальными" и для представителей других европейских политических фондов, сказал в интервью Deutsche Welleпредседатель представительства немецкого Фонда Генриха Белля в Украине Кирилл Савин. Хотя инцидент с Нико Ланге непосредственно не касается Фонда Белля, и эти два фонда имеют существенные идеологические отличия, Савин отметил подобие организационного строения и характера их деятельности не только внутри Украины, но и во всем мире: "Это такой же политический немецкий фонд, как и мы. И, собственно, природа нашей деятельности одинакова". Обеспокоенность ситуацией, которая сложилась, по словам Савина, усиливается непонятностью причин ее возникновения. Председатель представительства Фонда Белля отметил, что эти причины выглядят как "носящие абсурдный характер".

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