Бондаренко объяснил, почему Тигипко тяжело в правительстве

Многие члены нынешнего Кабинета министров Украины не понимают необходимости проведения реформ в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Донецке Константин БОНДАРЕНКО, заместитель председателя партии «Сильная Украина» Сергея ТИГИПКО.

Говоря о работе С.ТИГИПКО в правительстве, он отметил, что в Кабмине сегодня идет дискуссионная борьба за проведение в Украине реформ.

«Сегодня есть постоянная дискуссия, постоянная борьба – и не только с экономическими трудностями, но и дискуссии с членами правительственной команды, – поскольку многие люди в правительстве не понимают, зачем в стране нужны реформы. Многие говорят, что реформы не нужны, надо просто тщательно собирать налоги», – сказал К.БОНДАРЕНКО, подчеркнув при этом, что «это дискуссионная борьба, это не война».

В то же время он не уточнил по просьбе журналистов, сколько членов правительства не являются сторонниками реформ. «Скажу вам, что много таких в Кабмине. Не будем говорить о том, сколько их в процентах, скажем только, что таких людей достаточно, и эти люди влияют на деятельность правительства», – заявил К.БОНДАРЕНКО.

Также он отметил, что у правительства сейчас много работы, поэтому никому в Кабмине не работается комфортно. «Я бы не назвал ни одного министра или вице-премьер-министра, которому сегодня комфортно работать. Ситуация в стране такова, что работать комфортно не приходится никому», – сказал К.БОНДАРЕНКО.