Тимошенко: крысы бегут за сыром

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО ставит цель создать из ВО «Батькивщина» мощную партию европейского типа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Харькове.

По ее словам, именно с необходимостью «обширной модернизации» партии она совершает поездки по Украине. Как считает Ю.ТИМОШЕНКО, общество на примере «Батькивщины» увидит, как должна выглядеть и работать европейская партия.

Лидер БЮТ выразила удовлетворение, что в тяжелое для оппозиции время к ней приходят такие известные люди как экс-губернатор Харьковщины Арсен АВАКОВ.

В то время, когда «крысы бегут за сыром», настоящие патриоты приходят в «Батькивщину», заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что ряды партии пополняют новые люди, в частности, в «Батькивщину» вступил руководитель одного из сельхозпредприятий Харьковской области, Герой Украины Андрей РОВЧАК.