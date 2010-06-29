Тимошенко: крысы бегут за сыром
или Как создать партию европейского типа
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО ставит цель создать из ВО «Батькивщина» мощную партию европейского типа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Харькове.
По ее словам, именно с необходимостью «обширной модернизации» партии она совершает поездки по Украине. Как считает Ю.ТИМОШЕНКО, общество на примере «Батькивщины» увидит, как должна выглядеть и работать европейская партия.
Лидер БЮТ выразила удовлетворение, что в тяжелое для оппозиции время к ней приходят такие известные люди как экс-губернатор Харьковщины Арсен АВАКОВ.
В то время, когда «крысы бегут за сыром», настоящие патриоты приходят в «Батькивщину», заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Она сообщила, что ряды партии пополняют новые люди, в частности, в «Батькивщину» вступил руководитель одного из сельхозпредприятий Харьковской области, Герой Украины Андрей РОВЧАК.