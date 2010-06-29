Верховная Рада увеличила до 7 лет срок полномочий омбудсмана

Верховная Рада Украины увеличила с 5 до 7 лет срок полномочий омбудсмана.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона "О внесении изменений в Закон Украины “Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека” относительно срока пребывания в должности проголосовали 248 народных депутатов из 416 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что Уполномоченный назначается сроком на семь лет, срок начинается со дня принятия им присяги на сессии Верховной Рады Украины.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, назначенный на должность до вступления в силу этого закона, продолжает осуществлять полномочия согласно действующему законодательству до окончания срока, на который он был назначен.