Винский предлагает «убивать» партии, которые с двух раз не попадают в ВР

Искусственное ограничение участия новых партий в местных выборах является недопустимым, поскольку способствует консервированию власти.

Такое мнение выразил председатель партии «Народная власть» Иосиф Винский во время прямого эфира на радио «Свобода», комментируя сообщение СМИ, что в новом проекте закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей», предусмотрено выдвигание кандидатов в депутаты местных советов всех уровней лишь соответствующими партийными ячейками, которые были официально зарегистрированы не менее чем за 365 дней до проведения выборов.

«Это действительно грубая норма, я не знаю, кто ее придумал, - сказал И.Винский. - Есть регистрация партий в целом, в районе же регистрируются лишь ее структурные подразделения. Поэтому такая норма будет искусственной, а введение ее будет иметь целью отсечь приход новых политиков».

Иосиф Винский отметил, что он, напротив, является идеологом прихода во власть новых политических сил вместо старых политических игроков.

«Какая разница, зарегистрирована партия вчера, или за год до выборов? Главное, чтобы люди ей доверяли», - отметил лидер евросоциалистов.

Вместе с тем, лидер партии «Народная власть» подчеркнул, что он выступает за лишение регистрации партий, которые после двух избирательных кампаний не попали в парламент.

«Я вообще являюсь сторонником нормы, чтобы партия, которая после двух избирательных кампаний не представлена в парламенте, снималась с регистрации. Значит, она не нужна людям. Но это должны решать избиратели, а не искусственные барьеры», - сказал И.Винский.

Кроме того, Иосиф Винский раскритиковал идею возвращения к мажоритарной или внедрение смешанной системы выборов, назвав это «возвращением назад».