Герман поведала, когда прекратятся дискуссии о демократии в Украине

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает, что после создания Общественного телевидения будут прекращены дискуссии о существовании в Украине демократии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на заседании Общественного гуманитарного совета, который проходит под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Если будет создано Общественное телевидение, мы расставим все точки над «і» (в вопросе) есть в Украине демократия или нет, потому что она станет реальностью», - сказала А.ГЕРМАН.

Она проинформировала присутствующих о концепции создания Общественного телевидения, которая по результатам сегодняшнего заседания гуманитарного совета будет вынесена на обсуждение общественности и политиков, в том числе и в парламенте.

По словам А.ГЕРМАН, основная дискуссия разворачивается вокруг нескольких вопросов: на базе чего будет создаваться Общественное телевидение, его юридический статус, принципы финансирования и принципы формирования Наблюдательного совета.

А.ГЕРМАН сообщила, что рабочая группа изучила опыт абсолютно всех стран, где существует Общественное телевидение, и на основе этого опыта предлагает создать Общественное телевидение на базе Национальной телекомпании Украины, а Общественное радио - на базе Национальной радиокомпании.

По ее словам, предлагается, чтобы Общественное телевидение было неправительственной, неприбыльной организацией в форме юридического лица, которое будет создаваться в форме учреждения, учредителем которого выступит Фонд государственного имущества.

Также А.ГЕРМАН сообщила, что эксперты пришли к выводу о нецелесообразности внедрения абонплаты или сбора, как средство финансирования Общественного телевидения, поскольку в обществе это может быть воспринято как очередная фискальная нагрузка. Рабочая группа предлагает, чтобы в первые годы Общественное телевидение финансировалось за счет госбюджета в рамках бюджета НТКУ и НРКУ с последующим расширением финансирования за счет производства и продажи собственных программ.

Кроме того, по ее словам, рассматривается предложение коммерческих каналов, которые заявили о своем желании отдавать проценты от своих рекламных поступлений, если общественное телевидение откажется от рекламы.

Заместитель главы Администрации Президента сообщила, что наиболее дискуссионным остается вопрос формирования Наблюдательного совета общественного телевидения. Рабочая группа предлагает, чтобы Наблюдательный совет формировался преимущественно из представителей общественных организаций, которые сами будут определять своих претендентов в состав совета, но если общественные организации того или другого направления не смогут самостоятельно избрать представителя, то рефери должен выступить Комитет Верховной Рады по свободе слова, который изберет одну кандидатуру из предложенных.

По результатам дискуссии эта концепция была взята за основу, и члены Гуманитарного совета договорились вынести ее на общественное обсуждение с широким привлечением журналистских организаций и других объединений профильного направления.

Также как предложение Президента совет принял решение провести осенью, ориентировочно в сентябре, в ВР общественные слушания по данной концепции.

Как отметил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, после этого концепция будет оформлена в законопроект с учетом результатов обсуждения.