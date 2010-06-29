Отношениям команды Януковича с МВФ мешает оппозиция?

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины, народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО призывает оппозицию не блокировать работу парламента.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО подчеркнул, что блокированием трибуны парламента оппозиция пытается сорвать реализацию экономических реформ в Украине.

"Мы призываем оппозицию к конструктиву, призываем отказаться от действий, которые препятствуют процессу изменений в государстве. Радикализм, крайности и деструктивная позиция разрушают государство, тормозят выход Украины из кризиса”, - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, блокирование парламента наносит значительный вред процессу реализации экономических реформ в Украине.

“Безответственные действия оппозиции препятствуют налаживанию сотрудничества с МВФ”, - отметил Представитель Президента.

“Заблокировав парламент, чтобы не дать принять соответствующие законы, которые нужны для быстрых реформ и изменений, оппозиция тем самым борется против всего общества, против интересов обычных граждан, которые так надеются на быстрые изменения к лучшему и связывают свои надежды с реформами Президента”, - цитирует слова депутата пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты из фракции БЮТ блокировали президиум и трибуну Верховной Рады в знак протеста против ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.