Еще один бютовец сбежал в коалицию

Народный депутат Украины Арнольд РАДОВЕЦ (фракция БЮТ) вошел в состав коалиции «Стабильность и реформы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

После того, как он зачитал соответствующее объявление, несколько депутатов от БЮТ засвистели.

В ответ В.ЛИТВИН сказал: «Не нужно свистеть – денег не будет».