Еще один бютовец сбежал в коалицию
10:18, 29 июня 2010Политика
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Литвин: не нужно свистеть – денег не будет
Народный депутат Украины Арнольд РАДОВЕЦ (фракция БЮТ) вошел в состав коалиции «Стабильность и реформы».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
После того, как он зачитал соответствующее объявление, несколько депутатов от БЮТ засвистели.
В ответ В.ЛИТВИН сказал: «Не нужно свистеть – денег не будет».
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