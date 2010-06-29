Янукович собирает Общественный гуманитарный совет

Сегодня в 14.30 под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА начнется заседание Общественного гуманитарного совета (Администрация Президента Украины, ул. Банковая, 11).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, аккредитация представителей СМИ проводится по тел.: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.

Как сообщал УНИАН, накануне заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН не исключила, что В.ЯНУКОВИЧ может внести на рассмотрение Верховной Рады закон об Общественном телевидении после заседания Гуманитарного совета, который состоится 29 июня.