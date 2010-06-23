Тимошенко в телевизоре расскажет про свои 100 дней

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в пятницу, 25 июня, примет участие в программе «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

Как сообщает “Телекритика”, Ю.ТИМОШЕНКО поделится собственными выводами относительно президентской кампании и расскажет, как прошли ее первые сто дней вне власти.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поделится планами относительно политического будущего и скажет, готова ли она бороться за наивысшую должность во время следующей гонки. Тема программы обозначена как «Работа над ошибками».