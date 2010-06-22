Могилев надеется, что похищенная студентка еще жива

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ не комментирует ход расследования уголовного дела о похищения студентки Киевского института международных отношений Ирины ЛАЗАРЕНКО, ссылаясь на тайну следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, жива ли похищенная студентка, А.МОГИЛЕВ сказал: «Я надеюсь, что да».

В то же время он отметил, что комментарии по этому поводу могут навредить проведению расследования.

«Любая информация по этому делу излишня и может принести вред. Проводится полный объем всех необходимых мероприятий. Дело находится на контроле», - отметил А.МОГИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 22-летнюю студентку Киевского института международных отношений И.ЛАЗАРЕНКО 28 мая похитили неизвестные возле здания института.

Отец Ирины, С.ЛАЗАРЕНКО, до 2005 года был заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины, в 2000-2002 гг. - руководил региональным отделением ФГИУ по Донецкой области.

14 июня газета “Сегодня” со ссылкой на источник в киевской милиции писала, что похищенная жива.