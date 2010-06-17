Колесников ждет извинений от Могилева

Министерство внутренних дел Украины еще не выполнило решение Верховного Суда и не принесло извинений вице-премьер-министру Украины по вопросам Евро-2012 Борису КОЛЕСНИКОВУ за незаконное уголовное преследование в 2005 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

«Нет еще (извинения не принесены – УНИАН)… Но министерство все равно это рано или поздно сделает. Для меня принципиально важно было, чтобы это сделал ЛУЦЕНКО. ЛУЦЕНКО мне свои извинения принес, но не по телевидению», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он отметил, что на данный момент вопрос в другом - прошло уже достаточно много времени и никто не был привлечен к ответственности из высшего руководства Генеральной прокуратуры и МВД Украины за распространение недостоверной информации.

На уточняющий вопрос, будет ли он добиваться такой сатисфакции, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: “Добиваться буду».

Как сообщал УНИАН, ВСУ обязал МВД опровергнуть недостоверную информацию относительно обвинений в совершении преступлений, которую распространил с трибуны Верховной Рады в 2005 году о Б.КОЛЕСНИКОВЕ на то время министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Справка УНИАН. Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года в рамках уголовного дела по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына).

7 апреля министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с трибуны Верховной Рады Украины заявил, что Б.КОЛЕСНИКОВ задержан исключительно за уголовные преступления и к политике его задержание не имеет никакого отношения.

2 августа 2005 года по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде.

30 июня 2006 года Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.