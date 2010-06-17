Назначение Хорошковского членом ВСЮ обжаловали в суде

Телеканал ТВі в Окружном административном суде города Киева обжаловал указ Президента Украины №644/2010, согласно которому председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ был назначен членом Высшего совета юстиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, в исковом заявлении телеканала отмечается, что назначение В.ХОРОШКОВСКОГО является неправомерным. Статья 6 Закона Украины «О Высшем совете юстиции» указывает на то, что на должность члена Высшего совета юстиции может быть рекомендован гражданин Украины, который имеет стаж работы в сфере права не меньше десяти лет. Из биографии В.ХОРОШКОВСКОГО следует, что у него такого стажа нет, говорится в сообщении. Требования этой статьи не распространяются только на лица, которые входят в состав Высшего совета юстиции по должности, а это: председатель Верховного Суда Украины, министр юстиции Украины и генеральный прокурор Украины. Должность председателя Службы безопасности Украины не входит в этот перечень.

Ввиду этого, телеканал просит Окружной административный суд признать указ Президента о назначении В.ХОРОШКОВСКОГО недействительным из-за его несоответствия закону. На этом же основании ТВі просит суд отменить указ Президента.