Коммунисты говорят, что охранники "напрягают" Януковича

Ответственные за безопасность президента Виктора Януковича пытаются держать его в "психологическом напряжении".

Об этом заявил депутат от Компартии Леонид Грач, сообщает ВВС.

"Те, кто отвечает за безопасность, это как раз те, кто всегда старается держать того, кого охраняют, в психологическом напряжении", - сказал он.

"И из этого, как говорится, наматывают себе погоны, звания, наматывают штаты, и делают из себя самых незаменимых. В действительности говорю, что против лома нет приема, и чем скромнее, тем оно лучше", - отметил депутат.

Грач подчеркнул, что количество президентских охранников претерпело существенные изменения при последних трех президентов: "У Кучмы было 40 человек, Ющенко после Кучмы увеличил до ста, а Виктор Федорович увеличил от ста до ста семидесяти".

"Зная Виктора Федоровича и зная его пролетарское происхождение, он сильная натура и, что называется, сильный мужик, а то, что глупость учинили с увеличением до такого предела его личной охраны, так это сторонники, которые вокруг него", - подчеркнул он.

"И в ущерб ему делают, а не на пользу", - добавил коммунист.

Украинская правда