Кириленко: парламент расследует ситуацию на «5-м канале» и ТВі

На следующей неделе в Верховной Раде будет создана временная следственная комиссия по изучению ситуации на «5-м канале» и на канале ТВі. Об этом заявил в телеэфире Ровенской облгостелерадиокомпании народный депутат Украины, лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя последние события, связанные с удовлетворением судебного иска медиа-холдинга U.A.Inter Media Group к «5-у каналу» и ТВі относительно обжалования решения Нацсовета от 27 января 2010 года о выделении частот, которые достались этим телеканалам, В.КИРИЛЕНКО отметил, что «это не выяснение экономических отношений».

По мнению народного депутата, это является «продолжением наступления на свободу слова. А там, где свертывается свобода слова, там начинаются политические преследования».

В.КИРИЛЕНКО также считает, что в данном случае речь может идти именно о политических преследованиях, «поскольку оказывается наибольшее давление на два оппозиционных телеканала».