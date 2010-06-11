Янукович назначил посла Украины в США

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра МОЦИКА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Текст соответствующего указа от 11 июня обнародован на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. 55-летний А.МОЦИК начал дипломатическую карьеру в 1981 году по окончании Киевского университета имени Тараса Шевченко по специальности юрист-международник, референт-переводчик с английского языка.

За почти 30-летнюю карьеру дипломата работал в МИД Украины (в том числе, заместителем и первым заместителем министра), советником Постоянного представительства Украины при ООН в Нью Йорке, послом Украины в Турции, украинским представителем при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.

С февраля 2006 года работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Польше.