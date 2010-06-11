Кортеж Януковича сменил маршрут из-за снайпера?

Президентский кортеж Виктора Януковича теперь ездит по новому маршруту. Раньше глава государства добирался из резиденции в «Межигорье» (с. Новые Петровцы) до своего места работы на Банковой через площадь Шевченко и далее по ул. Автозаводской. Теперь его возят по параллельной улице Богатырской, а далее - по Московскому проспекту, Набережно-Рыбальской и через Гаванский мост, пишет газета "Сегодня". «Маршрут президента поменялся неделю назад — была информация, что на Виктора Федоровича готовили покушение. А по Богатырской меньше домов, где может сидеть снайпер», — сообщил изданию источник в президентской администрации. Нынче Януковича возят через промзону, по пути его следования — хлебокомбинат №10, пивзавод «Оболонь», заправки и СТО — ранее же он ездил через жилмассив. У нового пути следования кортежа есть и другие плюсы — там меньше перекрестков, следовательно, стоит меньше прилегающих улиц. Кроме того, водители, которым приходится часто ездить в этом районе, отмечают, что время, на которое перекрывают улицу, сократилось до 2—3 минут (ранее было 10—15). «Каждое утро и вечер наблюдаю кортеж на Богатырской. Теперь дорогу закрывают ненадолго, минуты 2—3, — и можно ехать, — рассказывает сотрудник близлежащего кафе Сергей. — Раньше я жил у мамы и до работы добирался, пересекая Автозаводскую. Там приходилось минут по 15—20 стоять в пробке. Мне кажется, правильное решение: Автозаводская всегда загружена, а Богатырская нет».