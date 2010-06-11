Луценко: у Януковича два направления деятельности

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что одним из главных “достижений” действующего главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА за сто дней его работы стало "циничное ограбление" малого и среднего бизнеса.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"За сто дней президентства ЯНУКОВИЧА вырисовывались два основных реальных направления его деятельности", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

"Первое – это уничтожение малого и среднего бизнеса, откровенное и циничное его ограбление, причем методами продовольственных отрядов 1918-1920 гг. Обдирают людей, которые, несмотря на преграды государства, смогли выжить сами и дать работу другим. Результат коммунистического режима, человек прошлой формации АЗАРОВ искренне считает, что каждый, кто занимается бизнесом и не хочет работать на заводе, - это априори вор, спекулянт. Поэтому и давит средний класс методически и безжалостно".

Ко второму направлению деятельности команды Виктора ЯНУКОВИЧА Ю.ЛУЦЕНКО отнес максимальное свертывание демократических свобод.

"Мы имеем дело с Президентом, который ужасно боится собственного народа. Я говорю о демонстративном препятствовании любым, даже наименьшим, демонстрациям протеста. В ход уже пошла даже фраза “несанкционированный митинг”, хотя, в отличие от российского аналога, наша Конституция предусматривает не разрешительный формат митинга, а сообщительный. И так было в предыдущие годы после 2004-го. Но сегодня демонстративно, несмотря на действующее законодательство, навязывают российскую модель уничтожения любых оппозиционных акций. В этом же ряду – давление и уничтожение независимых СМИ", - сказал экс-министр МВД.