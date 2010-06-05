Киевские чиновники «нагрели» медиков на 1,5 миллиона

В Киеве разоблачены должностные лица одного из управлений КГГА, которые своим решением незаконно уменьшили расходы на зарплату для работников больницы на сумму 1,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, Следственным управлением ГУМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.211 (издание нормативно-правовых или предписывающих актов, которые изменяют доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку) Уголовного кодекса Украины.