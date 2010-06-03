Милиция задержала активистов партии «За Украину!»

Работники милиции задержали активистов партии «За Украину!», которые сегодня собирались провести акцию «Лапша и мыльные пузыри от Януковича» возле Национального дворца «Украина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “За Украину!” сотрудники спецподразделения «Беркут» окружили плотным кольцом участников акции.

Сотрудники милиции отказываются показывать свои удостоверения, сообщать причину задержания активистов партии «За Украину!», говорится в сообщении.

Среди задержанных - заместитель председателя партии «За Украину!» Юрий ЗУБКО, который требует предоставить решение, согласно которому нарушается конституционное право граждан на свободное передвижение.

Активисты раздают одноразовые вилки работникам милиции, чтобы они “поснимали со своих ушей «лапшу» от ЯНУКОВИЧА”.