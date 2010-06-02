В Кремле Медведев встретился с главами КС Украины и России

В Кремле прошла встреча Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА и председателей Конституционных судов Украины и России Андрея СТРИЖАКА и Валерия ЗОРЬКИНА.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, перед началом встречи Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что от решений Конституционного суда зависит не только конституционный правопорядок, но, зачастую, и развитие государств.

«Конституционный суд высказывается по самым острым проблемам, которые касаются отношений между нашими государствами, и целый ряд решений последнего времени были связаны именно с этим. От сбалансированности, четкости, точности формулировок Конституционного суда зависит будущее наших отношений», - подчеркнул Президент России.