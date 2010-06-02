Депутаты от БЮТ грозятся не ходить на работу по средам

Если коалиция и в дальнейшем по середам будет отказываться рассматривать оппозиционные законопроекты, то фракция БЮТ не будет принимать участие в таких пленарных заседаниях Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель лидера фракции БЮТ, глава оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

«Если среда и в дальнейшем останется днем провала всех законопроектов, которые есть в повестке дня, то другого права, как игнорировать такие заседания, не существует», - сказал он.

С.СОБОЛЕВ напомнил, что право оппозиции формировать повестку дня по середам прописано в регламенте. «Поэтому дайте нам возможность по крайней мере эти законопроекты доложить, а дальше можете их игнорировать и не голосовать. А нам не дают даже такого права», - сказал С.СОБОЛЕВ.